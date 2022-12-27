"الموارد البشرية": يناير موعد التقييم الذاتي السنوي للمنشآت

أكّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أهمية "التقييم الذاتي" للمنشأة بشكل سنوي خلال شهر يناير من كل عام، نظرًا لما له من دور مهم في مساعدة المنشآت على التعرف على امتثالها لأنظمة ولوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتصحيح الأخطاء ذاتياً، مشيرة إلى أنه متطلّب للاستفادة من خدمات الوزارة الإلكترونية.