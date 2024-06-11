وزارة السياحة تُشدّد على مرافق الضيافة في مكة المكرّمة بتطبيق تعليمات السلامة وإرشاداتها

شدَّدت وزارة السياحة من خلال تعميمها على مرافق الضيافة السياحية في العاصمة المقدّسة، بضرورة التقيُّد بالتعليمات والإرشادات والتعاميم الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني؛ من أجل المحافظة على سلامة ضيوف الرحمن في فترة إقامتهم خلال موسم الحج 1445هـ، وتفعيل خُطط الإخلاء المعتمدة في حالات الطوارئ، والقيام بالتجارب الفرضية على مرافق الضيافة التابعة لهم بالتنسيق مع الدفاع المدني.