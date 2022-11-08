بالتعاون مع 15 شركة عالمية.."التوأمة الرقمية" يكشف عن خارطة طريق لتوطين التقنية بالمملكة

ورأى أن العديد من المشاريع الرئيسية في المملكة معقدة وتتطلب أحدث المراحل والتقنيات والأنظمة لإنجاز تسليم المشاريع بكفاءة، مبينًا، أن المؤتمر الذي انطلقت فعالياته اليوم يعمل على مواصلة استكشاف إمكانات الحصول على واحدة من التقنيات المتقدمة أدوات، Digital Twins، حيث تقوم العديد من المنظمات الآن بتطوير الحرص على فهم التقنيات التي توفر المزيد من القدرات التعاونية عن بعد، وطرق أفضل للتصميم والصيانة وتشغيل الأصول المعقدة من خلال تسخير الأنظمة التقنية بطريقة أكثر تطورًا - عبر التوائم الرقمية.