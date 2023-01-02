120 ألف نسخة من المصاحف الشريفة.. هدية خادم الحرمين الشريفين لجمهورية السنغال

وأكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور عواد العنزي أن هذا اليوم هو من أسعد الأيام الذي نتشرف به بتسليم هذه الهدية التي تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين للأشقاء بجمهورية السنغال وهي أعز وأغلى هدية يملكها المسلم وتهتم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ مبينًا أن هذه الهدية هي امتداد لعطاء المملكة وامتداد لقيامها برسالتها القائمة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهي أيضًا امتدادٌ لأواصر المحبة والأخوة الإسلامية والسلام للعالم أجمع فالقرآن يجمع القلوب والأبدان على الخير والهدى.