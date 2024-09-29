"التعليم" تتفاعل مع تغريدة لمواطن نشر صورة تعنيف لطالب بحائل

تفاعل حساب تواصل- وزارة التعليم على X" @MOETawasul" مع تغريدة للمواطن "فواز المرواني" من حائل، أشار بها لحساب وزير التعليم، يذكر من خلالها أن طالبًا من مدرسة إبراهيم الهيثم المتوسطة، تعرض للإساءة من أحد المعلمين وأرفق "المرواني" صورة لشخص تظهر عليه آثار ضرب واضحة.