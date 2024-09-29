"التعليم" تتفاعل مع تغريدة لمواطن نشر صورة تعنيف لطالب بحائل

تفاعل حساب تواصل- وزارة التعليم على X" @MOETawasul" مع تغريدة للمواطن "فواز المرواني" من حائل، أشار بها لحساب وزير التعليم، يذكر من خلالها أن طالبًا من مدرسة إبراهيم الهيثم المتوسطة، تعرض للإساءة من أحد المعلمين وأرفق "المرواني" صورة لشخص تظهر عليه آثار ضرب واضحة.
تغريدة "المرواني" وفي أقل من ساعة، تفاعل معها حساب تواصل- وزارة التعليم على X، طالبًا من المُغرِّد رفع تذكرة على موقع تواصل ، أو التواصل عبر الرسائل المباشرة، أو من خلال مركز الاتصال بوزارة التعليم 19996.
ويدل تواصل الوزارة بهذه السرعة على اهتمام الوزارة بكل ما يخدم العملية التعليمية وتوفير بيئة تربوية مناسبة للطلاب بمتابعة مباشرة من الوزير يوسف البنيان.