قانوني " يحذّر من عقود الإيجار الورقية.. لا يُعتد بها قضائياً

حذّر المحامي جعفر جمل الليل؛ المؤجرين والمستأجرين من اعتمادهم على العقود الورقية التقليدية، رغم أن النظام السعودي حسم الأمر بوضوح من خلال قرار مجلس الوزراء رقم (292) بتاريخ 16/5/1438هـ، الذي نص على أن: "عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية لا يُعتد به كعقد صحيح منتج لآثاره الإدارية والقضائية".