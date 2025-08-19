بحاجة إلى قرار استراتيجي من وزير التعليم.. الحمادي لـ"سبق": المكتبات المدرسية فقدت هويتها وحان الوقت لتحويلها إلى "بيوت ثقافة"

وأكد "الحمادي" في حديثه لـ"سبق" أن المكتبة المدرسية بحاجة إلى قرار استراتيجي من وزير التعليم يمنحها هوية ثقافية موحدة شكلًا ومضمونًا، بحيث تتحول إلى منصة حقيقية للمعرفة، لا مجرد مكان يُزار في أوقات الفراغ. وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 فتحت آفاقًا واسعة لتطوير المجالات التعليمية والأنشطة غير الصفية، لافتًا إلى أن الدراسات تؤكد أن الأنشطة الثقافية تسهم في بناء شخصية الطالب بقدر لا يقل عن المناهج الدراسية.