ملتقى الرؤساء التنفيذيين يختتم فعالياته بـ"8" اتفاقيات تمويلية وداعمة

يذكر أن عدد الجلسات الاستشارية والإرشادية في منطقة الوصول، بلغ ما يقارب "80" جلسة، وبلغ عدد الفرص الاستثمارية "56" فرصة، فيما بلغ عدد المستثمرين وممثلي الجهات الاستثمارية "17"، وعدد العارضين "23" من الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما بلغ عدد المتحدثين "20" متحدثًا محليًّا ودوليًّا، كما شهد الملتقى توقيع "8" اتفاقيات في العديد من المجالات التمويلية الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.