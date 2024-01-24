مذكرة تفاهم بين البرنامج السعودي لتنمية اليمن و"الأمم المتحدة الإنمائي"

شهد اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، في مقر البرنامج بمدينة الرياض؛ بهدف تنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية مشتركة وتعزيز تبادل الخبرات بين البرنامجين في مجالات الاختصاص، ونقل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية في الجمهورية اليمنية الشقيقة.
ومثّل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن خلال التوقيع مساعد المشرف العام على البرنامج المهندس حسن العطاس، فيما مثّل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) زينة علي أحمد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم امتدادًا لجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في العمل التنموي مع المجتمع الدولي للإسهام في توحيد الجهود الدولية التنموية في تنمية وإعمار اليمن، بقيادة الحكومة اليمنية، وضمن أكثر من 40 شراكة فاعلة للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع الجهات المحلية واليمنية والإقليمية والدولية، التي تأتي ضمن استراتيجية فاعلة ومتكاملة لدعم جهود السلام والتنمية في الجمهورية اليمنية الشقيقة.
وأسهمت الشراكات بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومختلف الجهات التنموية الفاعلة في تحقيق أثر إيجابي في تحسين حياة الأشقاء في اليمن، وذلك عبر تنفيذ مشاريع وبرامج تنموية مستدامة، من خلال إشراك القطاع الخاص، وبالتعاون المستمر مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية.
يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدّم مشاريع ومبادرات تنموية تجاوزت 229 مشروعًا ومبادرة تنموية، وذلك خدمةً للأشقاء اليمنيين في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، والبرامج التنموية.