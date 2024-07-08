مطبخ "يورِّط" مواطنًا أمام ضيوفه بذبائح متعفنة.. والبلدية تُطبِّق النظام

وقع مواطن في موقف، وصفه بالمحرج للغاية، أمام ضيوفه؛ لتسبُّب أحد المطابخ بمحافظة عفيف في فساد لحوم الوليمة المعدة لهم، والمكونة من ثلاثة أغنام وحاشٍ، وظهور روائح كريهة منها.
ووفقًا للمواطن، فقد أحضر للمطبخ (الذبائح والحاشي) لتجهيزها يوم المناسبة للغداء والعشاء، وحين الموعد قام باستلام المخصص للغداء، وبعد فتحه أمام الضيوف ظهرت منه رائحة كريهة للغاية؛ ما جعله في موقف لا يحسد عليه.
وأضاف بأنه رفع الأكل وأتلفه، واتجه للمطعم، وبعد التقصي اتضح أنه خزنها جميعها بعد ذبحها مبكرًا في ثلاجات غير ملائمة؛ الأمر الذي أدى لفسادها وانبعاث الروائح الكريهة منها؛ فبادر مدير المطبخ بعرض تعويضي مقابل عدم الإبلاغ عن مخالفته، وهو الأمر الذي رفضه تمامًا.
بلدية عفيف بدورها أوضحت لـ"سبق" أنها باشرت البلاغ، وقام المراقبون باتخاذ الإجراءات النظامية حيال الحادثة.