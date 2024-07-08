مطبخ "يورِّط" مواطنًا أمام ضيوفه بذبائح متعفنة.. والبلدية تُطبِّق النظام

وأضاف بأنه رفع الأكل وأتلفه، واتجه للمطعم، وبعد التقصي اتضح أنه خزنها جميعها بعد ذبحها مبكرًا في ثلاجات غير ملائمة؛ الأمر الذي أدى لفسادها وانبعاث الروائح الكريهة منها؛ فبادر مدير المطبخ بعرض تعويضي مقابل عدم الإبلاغ عن مخالفته، وهو الأمر الذي رفضه تمامًا.