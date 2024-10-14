منع العاملات من "البصق".. "قواعد ممارسة نشاط التزيين النسائي" تطرحها "استطلاع"

حملت القواعد التنفيذية لممارسة نشاط التزيين النسائي التي طرحتها منصة "استطلاع" للجمهور، عديداً من الاشتراطات التي تتعلق بالعاملات في هذا النشاط الذي انتشر بشكلٍ كبيرٍ خلال السنوات الماضية؛ حيث جاء ضمن أبرز الاشتراطات منع العاملات في تلك المراكز من الممارسات الصحية الخاطئة، ومنها البصق في أثناء العمل بجانب لمس الأنف والفم وغيرها.