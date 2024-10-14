منع العاملات من "البصق".. "قواعد ممارسة نشاط التزيين النسائي" تطرحها "استطلاع"

حملت القواعد التنفيذية لممارسة نشاط التزيين النسائي التي طرحتها منصة "استطلاع" للجمهور، عديداً من الاشتراطات التي تتعلق بالعاملات في هذا النشاط الذي انتشر بشكلٍ كبيرٍ خلال السنوات الماضية؛ حيث جاء ضمن أبرز الاشتراطات منع العاملات في تلك المراكز من الممارسات الصحية الخاطئة، ومنها البصق في أثناء العمل بجانب لمس الأنف والفم وغيرها.
وأوضحت القواعد أنه يجب الالتزام بدليل التنظيم الموحّد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يخص مكان استراحة الموظفين ودورات المياه وزي العاملين الموحّد وغيرها من المتطلبات بما فيها التزام العاملين بارتداء الملابس الخارجية النظيفة التي تؤمّن مظهراً مهنياً لائقاً ويتناسب مع مهام العامل.
كما تضمنت الاشتراطات، حمل بطاقة العمل للعاملين، أو وجود اسم الموظف والمنشأة على الزي الخاص بالمنشأة وتقيُّد جميع العاملين بالمحافظة على النظافة الشخصية والتوقف عن العمل في حال ظهور أي أعراض مرضية وعدم استخدام المنشأة للسكن وعدم التدخين إلا في الأماكن المخصّصة لذلك.
إلى ذلك؛ يجب الحصول على شهادة صحية للعاملين في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، ويجب الحصول على شهادة مهنية للأنشطة التي تتطلب ذلك (إن وجدت) ويقتصر العمل في المحل/المنشأة على النساء فقط.
كما يجب تخصيص زي موحّد للعاملات داخل صالون التزيين النسائي وفقاً للمهنة وحصول العاملات في مجال التزيين النسائي (المكياج) على شهادة صحية والتزام العاملات بالممارسات الصحية السليمة، مثل: (ارتداء الكمامات، تعقيم اليدين) في أثناء ممارسة العمل وقبل البدء بتقديم الخدمة.