مستشفى سليمان الحبيب بالقصيم يُعيد لستيني القدرة على المشي والحركة بعد ساعات من تدخل جراحي بالمنظار

وقال رئيس الفريق الطبي المعالج إنه فور وصول المريض للمستشفى وسماع شكواه الطبية، على الفور تم فحصه سريريًّا والاطلاع على كل التقارير الطبية السابقة، بالإضافة إلى إجراء عدد من الفحوصات المخبرية والأشعة الرقمية (X-RAYS). وقد كشفت نتائج الفحص السريري والأشعة، أن سبب الآلام التي يشعر بها المريض هي حدوث التصاقات داخل المفصل؛ الأمر المعروف طبيًّا باسم "Patellar Clunk"؛ مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ القرار بالتدخل الجراحي باستخدام المنظار المتطور "Knee Arthroscopy"، وقد استغرقت العملية نصف ساعة تحت التخدير الموضعي، وتم فيها تحرير الركبة الصناعية من كامل الالتصاقات.