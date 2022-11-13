مستشفى سليمان الحبيب بالقصيم يُعيد لستيني القدرة على المشي والحركة بعد ساعات من تدخل جراحي بالمنظار

أعاد فريق جراحة العظام بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، القدرة مجددًا على المشي والحركة لمريض في العقد السادس، أجرى منذ 3 سنوات جراحة استبدال مفصل ركبة، وعانى على إثرها من آلام شديدة نتيجة عدم استطاعته فرد أو ثني الركبة؛ حيث ظهرت تلك الأعراض بعد شهرين فقط من العملية، واعتقد المريض أن تلك الأعراض أمر طبيعي بعد الجراحة.
وقال رئيس الفريق الطبي المعالج إنه فور وصول المريض للمستشفى وسماع شكواه الطبية، على الفور تم فحصه سريريًّا والاطلاع على كل التقارير الطبية السابقة، بالإضافة إلى إجراء عدد من الفحوصات المخبرية والأشعة الرقمية (X-RAYS). وقد كشفت نتائج الفحص السريري والأشعة، أن سبب الآلام التي يشعر بها المريض هي حدوث التصاقات داخل المفصل؛ الأمر المعروف طبيًّا باسم "Patellar Clunk"؛ مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ القرار بالتدخل الجراحي باستخدام المنظار المتطور "Knee Arthroscopy"، وقد استغرقت العملية نصف ساعة تحت التخدير الموضعي، وتم فيها تحرير الركبة الصناعية من كامل الالتصاقات.
وأضاف رئيس الفريق الطبي أن جهود الطاقم الطبي تكللت بالنجاح ولله الحمد؛ حيث استطاع المريض الوقوف والمشي بعد ساعتين فقط من الجراحة، وقد خرج من المستشفى في اليوم التالي للعملية وهو بصحة جيدة، بعد أن انتهت لديه كل الآلام؛ علاوة على استطاعته القدرة على فرد الركبة الصناعية وثنيها بأريحية تامة.