بدءًا من الغد حتى الخميس.. مدارس "تعليم الرياض" تحتفي بيوم التأسيس

تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بدءًا من غد الأحد، إلى يوم الخميس المقبل بذكرى يوم التأسيس، في مكاتب التعليم وكافة مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية والمدارس العالمية والأجنبية والتعليم المستمر، بمشاركة أكثر من مليون ومئتي ألف طالب وطالبة.