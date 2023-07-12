"الشؤون الإسلامية" بمكة تواصل توزيع هدية خادم الحرمين على الحجاج المغادرين

وبلغ عدد المصاحف التي وُزّعت حتى يوم أمس (448.672) نسخةً، فيما سيواصل الفرع توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين ضمن الخطة التي تنفذها الوزارة إنفاذاً لتوجيهات القيادة.