"الشؤون الإسلامية" بمكة تواصل توزيع هدية خادم الحرمين على الحجاج المغادرين

يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف وترجمة معانيه، على الحجاج المغادرين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وميناء جدة الإسلامي، ومطار الطائف الدولي.
وبلغ عدد المصاحف التي وُزّعت حتى يوم أمس (448.672) نسخةً، فيما سيواصل الفرع توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين ضمن الخطة التي تنفذها الوزارة إنفاذاً لتوجيهات القيادة.
وعبّر الحجاج المغادرون عن سعادتهم بهذه الهدية، منوهين بالخدمات والأعمال الكبيرة التي تقدمها المملكة حكومة وشعباً لضيوف الرحمن.