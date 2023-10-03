مكة المكرمة.. بدء تنفيذ قرار تغطية المباني تحت الإنشاء

أوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لـ"واس"، أن الأمانة دعت إلى ضرورة الالتزام بتلك الإجراءات لتفادي ما قد يترتب عليها من غرامات، مفيدًا بأنه بدأ العمل بهذا القرار من 27 سبتمبر الماضي، بوصفه إجراءً وقائيًّا واحترازيًّا للمباني النظامية تحت الإنشاء، بما يضمن سلامة ووقاية المباني والمواقع المحيطة بها.