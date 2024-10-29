"الدفاع" توقّع اتفاقية تنفيذية مع نظيرتها الإسبانية لدعم بناء 3 سفن قتالية

يُذكر أن السفن الثلاث الإضافية مماثلةٌ من ناحية المواصفات الفنية والقتالية لسفن "مشروع السروات" الخمس التي تم تسليمها للقوات البحرية في المرحلة الأولى من المشروع، إضافة إلى قدرتها على التعامل مع كل التهديدات الجوية، والسطحية، وتحت السطحية؛ كونها مجهزة بأحدث المنظومات القتالية والهندسية.