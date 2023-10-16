رئيس أوزبكستان يفتتح الدورة 25 للجمعية العامة للسياحة العالمية بسمرقند

وقدم عدداً من المقترحات شملت: البدء في تطوير مدونة عالمية للسياحة الآمنة بتوجيه من الأمم المتحدة، واعتماد برنامج العمل الدولي لتنمية السياحة الخضراء، وإنشاء ترشيح "أفضل مدينة لتعزيز السياحة الخضراء" داخل المنظمة، وكذلك إنشاء مختبر عالمي للشركات الناشئة في مجال السياحة الخضراء، بدعم من منظمة السياحة العالمية، بالتعاون مع جامعة آسيا الوسطى الخضراء، التي بدأت العمل مؤخراً، وجامعة "طريق الحرير" الدولية في سمرقند.