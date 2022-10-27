"آل الشيخ": ثماني سنوات من البيعة والمملكة تزهو وتزخر بالمنجزات التاريخية في هذا العهد الميمون

واختتم وزير الشؤون الإسلامية تصريحه بقوله: "إن ذكرى البيعة الثامنة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ هي مناسبة غالية على قلوبنا جميعاً نُعبّر فيها عن ولائنا وحبنا لوطننا الغالي ولقيادتنا الرشيدة، مجددين العهد والولاء الصادق بأن نكون على قدر المسؤولية لتحقيق ما يتطلع إليه يحفظه الله من عمل دؤوب خدمةً للدين ثم المليك والوطن، داعين الباري "عز وجل" أن يمتِّع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالصحة والعافية وأن يمدَّه بعونه وتوفيقه، وأن يحفظ سموَّ ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأن يديمَ على الوطن نعمةَ الأمنِ والأمانِ والاستقرار".