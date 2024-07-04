"الصحة": مكافأة 16% من الراتب الأساسي لموظفي الخدمة المدنية المنتقلين لشركة الصحة القابضة

وكان وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية والرئيس التنفيذي للصحة القابضة قد اطّلَعَا ضمن برنامج اللقاء على سير الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين في منشآت تجمع القصيم الصحي، وأكدا على أهمية بذل المزيد من الجهد والعطاء بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة وتلبية الطموحات المنشودة للمستفيدين، كما قاما بزيارة مركز العناية بالموظف في التجمع، واستمعا إلى شرح مفصل عما يقدمه من أعمال وجهود في إبراز مستجدات رحلة التحول الصحي، وآلية الانتقال إلى شركة الصحة القابضة والإجابة عن استفسارات موظفي وموظفات التجمع.