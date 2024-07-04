"الصحة": مكافأة 16% من الراتب الأساسي لموظفي الخدمة المدنية المنتقلين لشركة الصحة القابضة

نظّم تجمع القصيم الصحي صباح يوم أمس الأربعاء، لقاء القادة وسفراء التغيير الذي أقيم في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة بحضور وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن بن عبدالله العيبان، والرئيس التنفيذي للصحة القابضة ناصر محمد الحقباني، والرئيس التنفيذي لتجمع القصيم الصحي الدكتور محمد موسى الحربي، وبمشاركة نحو ألف كادر من القيادات وموظفي وموظفات التجمع؛ وذلك ضمن فعاليات رحلة برنامج التحول في القطاع الصحي ومستهدفات رؤية السعودية 2030 لجودة الحياة.
وتناول اللقاء توضيحَ المفاهيم الخاصة بأهداف التحول، والأهمية التي يمثلها في تطوير المنظومة الصحية ورفع جودة الرعاية والخدمات المقدمة للمراجعين وفق الرؤية المستقبلية القائمة على إعادة هيكلة القطاع الصحي، وتعزيز قدراته كقطاع متكامل ومستدام يُسهم بفعالية في تحقيق رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية المقدمة لهم، وإحداث تغيير جذري وملموس في المنظومة الصحية وفق نموذج الرعاية الحديث؛ للحصول على الخدمات المطلوبة عبر تنظيم إداري متكامل مسؤول عن ضمان مرونة إجراءات الخدمة وسرعة تقديمها للمراجعين.
وتَضَمن اللقاءُ الإجابةَ عن الأسئلة والاستفسارات التي طُرحت من قِبَل المشاركين بكل شفافية؛ سعيًا لتحقيق الأهداف المرسومة والمرجوة من تنظيم اللقاء؛ خاصة مع الإعلان عن بدء المرحلة الثانية من رحلة التحول الصحي وانتقال أول دفعة من التجمعات الصحية بالمملكة إلى شركة الصحة القابضة المملوكة للدولة.
وخلال اللقاء، أوضحَ وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان، أن موظفي الخدمة المدنية المنتقلين سيحصلون على مكافأة انتقال بنسبة 16% من الراتب الأساسي وبحد أقصى 4 رواتب حسب قرار مجلس الوزراء، مع المحافظة على جميع مبالغ البدلات الشهرية المصروفة حاليًا وتغطيتها في الراتب الجديد ولكن تحت مسميات "بدل السكن والنقل"؛ بحيث لا يقل راتب الموظف الأساسي والإجمالي بعد التحول عن السابق.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للصحة القابضة ناصر الحقباني، أن الموظفين يمثلون حجر الأساس وأهم الأولويات، وأن أحد الوعود التي بنيت عليها الاستراتيجية هي الاستثمار في الكفاءات، ورفع مهارات الكوادر الموارد البشرية من خلال توفير سبل التدريب والتطوير التي تُمَكّنهم من أداء مهامهم بفاعلية كبيرة.
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لتجمع القصيم الصحي الدكتور موسى الحربي: "لدينا رؤية واضحة للتحول الصحي بالمملكة، وطموحنا أن يكون نظامنا الصحي أكثر كفاءة، ويقدم خدمات ذات جودة عالية وتجربة أفضل للمستفيدين، مع الحفاظ على بيئة عمل جاذبة للموظف يشعر فيها بالتمكين والقدرة على الابتكار ويجد فيها جميع الفرص التدريبية الملائمة لتنمية المهارات".
وكان وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية والرئيس التنفيذي للصحة القابضة قد اطّلَعَا ضمن برنامج اللقاء على سير الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين في منشآت تجمع القصيم الصحي، وأكدا على أهمية بذل المزيد من الجهد والعطاء بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة وتلبية الطموحات المنشودة للمستفيدين، كما قاما بزيارة مركز العناية بالموظف في التجمع، واستمعا إلى شرح مفصل عما يقدمه من أعمال وجهود في إبراز مستجدات رحلة التحول الصحي، وآلية الانتقال إلى شركة الصحة القابضة والإجابة عن استفسارات موظفي وموظفات التجمع.