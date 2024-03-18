تدشين برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في بوركينافاسو

ويبلغ عدد المستفيدين من البرنامج أكثر من (7000) مسلم ومسلمة، وذلك في إطار الدعم والأعمال التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للمسلمين في مختلف أنحاء العالم، لاسيما في هذا الشهر المبارك، وتقديم كل ما من شأنه الوقوف معهم وإعانتهم على صيامه وقيامه.