تدشين برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في بوركينافاسو

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في موريتانيا، اليوم، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في جمهورية بوركينافاسو، وذلك في مقر الاتحاد الفيدرالي للجمعيات الإسلامية بالعاصمة "واغادوغو"، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينافاسو فهد بن عبدالرحمن الدوسري، ورئيس المجلس الرئاسي للاتحاد الفيدرالي للجمعيات الإسلامية الدكتور سيدي محمد مايغا، والملحق الديني بسفارة المملكة بموريتانيا عبدالله المطيري، وعدد من رؤساء الجمعيات الإسلامية.
ويبلغ عدد المستفيدين من البرنامج أكثر من (7000) مسلم ومسلمة، وذلك في إطار الدعم والأعمال التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للمسلمين في مختلف أنحاء العالم، لاسيما في هذا الشهر المبارك، وتقديم كل ما من شأنه الوقوف معهم وإعانتهم على صيامه وقيامه.