خطيب الحرم المكي: رمضان والقرآن قرينان متلازمان ويشتركان في تحقيق معالم التقوى

وتابع "الدوسري" أن الله تعالى عندما خص هذا الشهر بإنزال القرآن الكريم، فقد خصه أيضًا بنوع عظيم من أنواع العبودية وهو الصيام، لتتهيأ القلوب لقراءته، ففي الصيام حسن تلق لآياته، وتيسير لتلاوته وتدبر بيناته، وتضييق لمجاري الشيطان، وتهيئة لاستقبال كلام الرحمن، فرمضان والقرآن قرينان متلازمان لا ينفكان، فإذا ذكر رمضان ذكر القرآن، فهما يشتركان في تحقيق معالم التقوى من أجل مقاصد الصيام وأعظم غاياته، ففي الصوم تطهير للنفس من علائق الدنيا، وتزكية لها مما يشوبها، فإذا طابت القلوب وزكت، وإلى مدارج التقوى ارتقت، انتفعت بكلام ربها وسمت، وإن ميزان الهدى والفلاح، والتقى والصلاح، هو ما كان عليه نبيكم عليه الصلاة والسلام، فقد كانت يداه تسابق في الجود الرياح؛ ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة»، وهذا مما يدل على عظم هذه المناسبة بين رمضان والقرآن، أن جعل الله رمضان موسما لمدراسة كلامه بين سيد البشر وسيد الملائكة عليهما السلام، فقد دل الحديث على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك.