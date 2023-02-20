جهات تمويلية توقف بعض الطلبات وتبدأ في تطبيق آلية الدعم "السكني" الجديدة

وتعتمد الآلية المحدثة على الراتب فكلما زاد ينخفض قيمة الدعم وكلما انخفض زاد في القيمة بحيث لا يقل عن 400 ريال أي 100 ألف لمدة عشرين عامًا لمن يزيد راتبه على 10 آلاف ريال ويرى الكثير من المهتمين بأن قرار تطبيق الآلية الجديدة إيجابي وسيعمل على كبح الارتفاعات غير المبررة التي شهدها سوق العقار أخيرًا وصنع توازن متوقعين حدوث موجة تصحيح قد تتجاوز نسبتها الـ 25 % تزامنًا مع ارتفاع نسب الفائدة.