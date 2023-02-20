جهات تمويلية توقف بعض الطلبات وتبدأ في تطبيق آلية الدعم "السكني" الجديدة

بدأت جهات تمويلية في تطبيق آلية الدعم السكني المحدثة الجديدة والتي أعلنت عنها وزارة الإسكان أمس والتي ستوفر مزايا وحلولاً متنوعة للمستفيدين تشمل دعمًا ماليًا فوريًا غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال.
وعلمت "سبق" بأن جهات تمويلية أوقفت بعض طلبات التمويل العقاري المدعوم غير المكتملة وتم إشعار أصحابها لتعديلها للبدء في تطبيق الآلية المحدثة.
وتعتمد الآلية المحدثة على الراتب فكلما زاد ينخفض قيمة الدعم وكلما انخفض زاد في القيمة بحيث لا يقل عن 400 ريال أي 100 ألف لمدة عشرين عامًا لمن يزيد راتبه على 10 آلاف ريال ويرى الكثير من المهتمين بأن قرار تطبيق الآلية الجديدة إيجابي وسيعمل على كبح الارتفاعات غير المبررة التي شهدها سوق العقار أخيرًا وصنع توازن متوقعين حدوث موجة تصحيح قد تتجاوز نسبتها الـ 25 % تزامنًا مع ارتفاع نسب الفائدة.
ووفقًا لنتائج الإحصاء فقد كان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع 2022م، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي 2021م؛ إذ سجل القطاع السكني ارتفاعًا بنسبة 2.6 %؛ حيث ارتفعت أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.7 %، ونظرًا لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.
وعن العقارات السكنية الأخرى أشارت النشرة إلى ارتفاع أسعار كل من الفلل بنسبة 1.7 %، والشقق بنسبة 2.2 %.
وكان برنامج "سكني" عن إطلاق الدعم السكني المحدّث، والذي يأتي تلبية لاحتياجات المستفيدين بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية المختلفة واحتياجهم إلى تملّك السكن الملائم.
وأتاح البرنامج المحدث مزايا متنوعة وخيارات أكثر من الحلول التمويلية والسكنية التي تناسب شرائح المستفيدين كافة بشكل عام والفئات الأشد حاجة إلى التملك على وجه الخصوص.
وأوضح "سكني"، أن برنامج الدعم السكني المحدث وفّر حلولاً ومزايا متنوعة للمستفيدين شملت دعمًا ماليًا فوريًا غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى الدعم العيني على الوحدات السكنية تحت الإنشاء، والإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية.
ويتيح البرنامج المحدث للمستفيد برامج داعمة وممكنة للتملك كبرنامج الرهن الميسر وبرنامج ضمانات التمويل العقاري، وغيرها من الحلول التمويلية والسكنية كـ: منتج البيع على الخريطة، منتج الوحدات السكنية الجاهزة، منتج البناء الذاتي، إضافة إلى منتج أرضك دعمك.
وأضاف أن برنامج الدعم المحدث وفّر خدمة "صمم دعمك" من خلال منصة المستشار العقاري، والتي تتيح للمستفيد تصميم دعمه السكني بما يتناسب مع رغباته واحتياجاته إلى التملك.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من الحلول والخيارات لبرامج الدعم السكني المتنوعة بكل يسر وسهولة من خلال موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني ضمن قائمة من الخيارات المتنوعة؛ بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملك إلى 70 %.