"فيصل بن سلمان": الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس يصاحبه تطلُّع لمواصلة مسيرة البناء

وقال: "نستذكر في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا أمجاد الدولة السعودية بكل اعتزاز وفخر، ومسيرة بنائها ووحدتها منذ عهد مؤسسها الإمام محمد بن سعود وصمود وملاحم وإنجازات أئمتها وملوكها ورجالها الأوفياء، والتحولات التي شهدتها البلاد في جميع أطوارها التاريخية، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين".