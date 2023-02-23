"إتقان العقارية" تعلن جاهزيتها لمزاد "شمايل مكة".. 3 عقارات كفرص ذهبية تثري الاستثمارات في مركز الجذب

أكملت "إتقان العقارية" كل التجهيزات لإطلاق المزاد العلني الإلكتروني لـ"شمايل مكة"، والذي يضم 3 منتجات عقارية ذهبية في مكة المكرمة سيتم بيعها عبر منصة "الدال" للمزادات العقارية ابتداءً من صباح يوم 9 شعبان الجاري 1444هـ الموافق 1 مارس 2023م، ويختتم المزاد في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرًا يوم 20 شعبان الموافق 12 مارس لعام 2023م.
وفي التفاصيل، أوضحت "إتقان العقارية" أنها بدأت في استقبال طلبات الاشتراك بالمزاد بدءًا من اليوم وحتى بدء وقائعه وفق الشروط العامة في بروشورات المزاد والمنشورة بمنصات الشركة، مشيرةً إلى أن مما يميز عقارات مكة المكرمة ندرتها وتميّزها كوجهة لملايين المسلمين بالعالم؛ حيث تعد الوجهة الاستثمارية العالمية لمليار ونصف المليار مسلم بالعالم.
وبيّنت "إتقان العقارية" أن أول العقارات التي سيتم بيعها بالمزاد الإلكتروني هي (عمارة ريع بخش) التي تبعد عن الحرم 2 كيلومتر بحي الروابي أحد أهم الأحياء القريبة من الحرم المكي والمتميزة بإطلالتها على الطرق الحيوية من جهة الشمال طريق الملك عبدالعزيز، ويمر به شارع أجياد الشهير، وهذه الميزات تجعلها فرصة رائدة للاستثمار.
وأما العقار الثاني فهو (أرض الحسينية) على مساحة تقدر بـ3.481.99 مترًا مربعًا للاستخدام السكني في منطقة العوالي على طريق الطائف الهدا، وهو ما يجعل العقار فرصة ذهبية للراغبين في تنويع استثماراتهم، فيما جاء العقار الثالث لـ(معارض شارع الحج) أحد أكثر الشوارع حيوية، ويميزه وصوله إلى مشعر منى، وتكثر فيه الأبراج الفندقية التي تستقبل الحجاج والمعتمرين، بالإضافة لقربه للعديد من الأسواق التجارية والمناطق الحيوية.
ونوّهت إلى أن مما يميز "شمايل مكة" اشتمال المزاد على عمارة وأرض متعددة الاستخدامات، ومعارض جاهزة للاستثمار وبمناطق متفرقة من العاصمة المقدسة التي تعيش قفزات تنموية استثنائية بفعل التدفق الهائل لمشاريع البنية التحتية والتوجهات التطويرية التي أطلقتها المملكة لتحفيز السياحة وزيادة أعداد المعتمرين لـ30 مليونًا سنويًا؛ اتساقًا مع مشاريع وبرامج رؤية 2030.
ودعت "إتقان العقارية" في ختام بيانها الصحفي المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الشراء والمزايدة في "شمايل مكة" المبادرة في تطبيق كل الشروط المدرجة في حسابات الشركة الرسمية قبل بدء موعد المزاد؛ كما يمكن التواصل والاستفسار مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم الموحد "920001019"، أو عبر الجوال "0550053000"، أو "0550052000"، سائلة الله التوفيق للجميع.