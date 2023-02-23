"إتقان العقارية" تعلن جاهزيتها لمزاد "شمايل مكة".. 3 عقارات كفرص ذهبية تثري الاستثمارات في مركز الجذب

وأما العقار الثاني فهو (أرض الحسينية) على مساحة تقدر بـ3.481.99 مترًا مربعًا للاستخدام السكني في منطقة العوالي على طريق الطائف الهدا، وهو ما يجعل العقار فرصة ذهبية للراغبين في تنويع استثماراتهم، فيما جاء العقار الثالث لـ(معارض شارع الحج) أحد أكثر الشوارع حيوية، ويميزه وصوله إلى مشعر منى، وتكثر فيه الأبراج الفندقية التي تستقبل الحجاج والمعتمرين، بالإضافة لقربه للعديد من الأسواق التجارية والمناطق الحيوية.