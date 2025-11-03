طقس اليوم .. الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على 3 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة, المدينة المنورة, الشرقية، في حين يكون الطقس مستقرًا على باقي مناطق المملكة.