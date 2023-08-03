"طاقات واعدة".. وزارة الطاقة تطلق برنامجًا لاستقطاب الكفاءات الوطنية الشابة ودعم المهارات

وبيّنت الوزارة أن برنامج "طاقات واعدة" يركز على التخصصات الهندسية والتقنية، إضافة إلى التخصصات الإدارية، ويعمل على دعم وتعزيز الكفاءات الوطنية الشابة المؤهلة من الجنسين التي يزخر بها قطاع الطاقة في المملكة؛ وذلك من خلال استقطاب حديثي التخرج في التخصصات المطلوبة، وتنمية مواهبهم وتحفيزهم للحصول على شهادات احترافية ومهنية متخصصة، من خلال توفير فرص تدريبية متميزة، بالتعاون مع أفضل الجهات الوطنية والعالمية.