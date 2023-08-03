"طاقات واعدة".. وزارة الطاقة تطلق برنامجًا لاستقطاب الكفاءات الوطنية الشابة ودعم المهارات

أطلقت وزارة الطاقة، اليوم، برنامج "طاقات واعدة"، الذي يستهدف استقطاب الطاقات الوطنية الشابة، وتزويدها بالمهارات اللازمة؛ لتعزيز معرفتها العلمية، وبناء خبراتها العملية، وتهيئة خريجي البرنامج للتدرج في تخصصات مختلفة ومسارات وظيفية متخصصة تدعم أعمال قطاع الطاقة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبيّنت الوزارة أن برنامج "طاقات واعدة" يركز على التخصصات الهندسية والتقنية، إضافة إلى التخصصات الإدارية، ويعمل على دعم وتعزيز الكفاءات الوطنية الشابة المؤهلة من الجنسين التي يزخر بها قطاع الطاقة في المملكة؛ وذلك من خلال استقطاب حديثي التخرج في التخصصات المطلوبة، وتنمية مواهبهم وتحفيزهم للحصول على شهادات احترافية ومهنية متخصصة، من خلال توفير فرص تدريبية متميزة، بالتعاون مع أفضل الجهات الوطنية والعالمية.
ويعمل البرنامج على استثمار الكفاءات الشابة، وتدريبها على رأس العمل، في مسارات تخصصية تخدم مختلف مكونات القطاع؛ بحيث يعزز البرنامج كفاءة حديثي التخرج لتتوافق مع احتياجات سوق العمل الوطنية والعالمية، داعيةً الراغبين والراغبات إلى الالتحاق بالبرنامج لتقديم الطلبات من خلال الرابط التالي: https://moenergy.gov.sa/ar/alumni/Pages/default.aspx.