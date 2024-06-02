بيئة مكة تنفّذ تجربة فرضية لسيناريو "شجار بين شخصين ووقوع إصابات وجهات أمنية تباشر"

نفّذت إدارةُ غرفة عمليات الطوارئ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، تجربةً افتراضية لحالة وقوع تكدس من الأضاحي بالساحة الداخلية للمسلخ؛ مما يسبّب تواجد تزاحم بين مرتادي المسلخ ووقوع حالة شجار بين شخصين؛ مما أدّى إلى وقوع إصابات.
وشارك في التجربة عدة إدارات بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ومديرية شرطة منطقة مكة المكرمة والدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر.
وفي التفاصيل: أوضح مدير إدارة غرفة عمليات الطوارئ بفرع منطقة مكة المكرمة المهندس تركي بن عالي الحميدي؛ أن هذه التجربة تأتي بهدف رفع مستوى أداء الجهات المعنية لمواجهة حالات الطوارئ، وتعزيز وتنسيق الجهود لمواجهة حالات الطوارئ، والعمل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الحجاج والمواطنين والمقيمين، وبين أهمية الشراكة مع جميع الجهات المشاركة في التجربة، موضحًا أن لكل جهة مهامَّ خاصةً بها.
من جانبه أكّد مديرُ عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف؛ حرصَ الفرع مع جميع الجهات ذات العلاقة على متابعة تقييم خطط التعامل مع الطوارئ والأزمات المختلفة، ومن هذا المنطلق نتابع تنفيذ عمليات الإخلاء الوهمي للتعرف على جهوزية النظم والمرافق، وكيفية التصرف في حال حدوث حريق، والتأكد من قدرة الموظفين على تطبيق تعليمات الأمان والالتزام بالضوابط الموضوعة في هذا الشأن، ومعلنًا أن إدارة غرفة عمليات الطوارئ التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة؛ تتولّى استقبال البلاغات المتعلقة بالكوارث والأزمات على مدار الساعة، وعلى رقم الوزارة.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة وضعت لمساتها النهائية لاعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بالاستعداد والاستجابة للكوارث البيئية وحالات الطوارئ؛ بهدف تحديد الإجراءات المتبعة عند تلقّي أي بلاغات بخصوص حدوث الكوارث وحالات طارئة في البيئة، مع دراسة كيفية التعامل معها.