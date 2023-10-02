تمديد فترة التسجيل في برنامجي الشريعة والاقتصاد لغير السعوديين بالجامعة الإسلامية

ودعت الجامعة الراغبين في تقديم طلبات الدراسة، إلى الاطلاع على شروط ومعايير القبول والتسجيل في البرنامجين عبر الرابط: distancelearning.iu.edu.sa؛ مبينة أنه يُشترط أن يكون المتقدم من غير السعوديين، وغير مقيم في المملكة، وحاصلًا على مؤهل علمي معتمد لا يقل عن الثانوية العامة، وأن يجتاز اختبار اللغة العربية.. فيما ستبدأ الدراسة في البرنامجين 28 يناير من العام المقبل.