تمديد فترة التسجيل في برنامجي الشريعة والاقتصاد لغير السعوديين بالجامعة الإسلامية

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أمس، تمديد فترة استقبال طلبات الدراسة في برنامجي الشريعة والاقتصاد -عن بُعد- لمرحلة البكالوريوس للطلاب والطالبات الدوليين المقيمين خارج المملكة، للعام الجامعي 1445هـ، لمدة أسبوع، تنتهي في الخامس من أكتوبر الجاري.
ودعت الجامعة الراغبين في تقديم طلبات الدراسة، إلى الاطلاع على شروط ومعايير القبول والتسجيل في البرنامجين عبر الرابط: distancelearning.iu.edu.sa؛ مبينة أنه يُشترط أن يكون المتقدم من غير السعوديين، وغير مقيم في المملكة، وحاصلًا على مؤهل علمي معتمد لا يقل عن الثانوية العامة، وأن يجتاز اختبار اللغة العربية.. فيما ستبدأ الدراسة في البرنامجين 28 يناير من العام المقبل.
ويتضمن نمط الدراسة في برنامجي الشريعة والاقتصاد -عن بُعد- بالجامعة الإسلامية، محاضرات تزامنية تقدم بشكل مباشر عبر المنصة الإلكترونية للجامعة، إلى جانب محاضرات غير تزامنية تشمل المحاضرات المسجلة، وساعات الاتصال التعليمية، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات التي تقدّمها الجامعة مثل الأنظمة التعليمية، والمحتوى العلمي، والمكتبة الرقمية، وتبلغ مدة الدراسة في البرنامج أربع سنوات وبحد أقصى ست سنوات دراسية؛ فيما يُمنَح الدارس بعد تخرجه درجة البكالوريوس بعد إتمام متطلبات البرنامج.