السعودية تقترب من إبرام صفقة لشراء "بي إن سبورتس"

وفي السنوات الأخيرة، جدَّدت "بي إن سبورتس" صفقات طويلة الأجل مع الدوري الإنجليزي الممتاز، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وويمبلدون، والدوري الأمريكي للمحترفين، وحصلت على صفقة مدتها 10 سنوات مع فورمولا 1.