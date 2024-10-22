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السعودية تقترب من إبرام صفقة لشراء "بي إن سبورتس"
تعمل السعودية للحصول على استثمارٍ كبيرٍ في شركة "بي إن سبورتس" (beIN SPORTS)؛ صاحبة حقوق الدوري الإنجليزي الممتاز -وفقاً لصحيفة "التلغراف" البريطانية.
وبحسب التقرير البريطاني، فإن هناك احتمالاً أقرب من أيّ وقتٍ مضى لإبرام صفقة استثمارية أولية لمصلحة السعودية مع تقدُّم المناقشات مع المجموعة التي تتخذ من الدوحة مقراً لها.
وفي السنوات الأخيرة، جدَّدت "بي إن سبورتس" صفقات طويلة الأجل مع الدوري الإنجليزي الممتاز، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وويمبلدون، والدوري الأمريكي للمحترفين، وحصلت على صفقة مدتها 10 سنوات مع فورمولا 1.