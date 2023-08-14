سفير الشباب العربي ينوّه بما حققته المملكة لتمكين الشباب في المجالات كافة

أكد سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي محمد بن عايض الهاجري، أهمية تنمية مهارات الشباب العربي المناسبة للاقتصاد الأخضر من أجل عالم مستدام.
وقال "الهاجري"، في تصريح له اليوم بمناسبة يوم الشباب العالمي، إن "العالم بدأ في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وأصبح التحول نحو عالم مستدام بيئيًا وصديقًا للمناخ أمرًا بالغ الأهمية ليس فقط للاستجابة لأزمة المناخ العالمية، ولكن أيضًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وأشار إلى أن الانتقال الناجح نحو عالم أكثر مناسبة للبيئة يعتمد على تنمية مهارات الشباب لتتواكب مع الاقتصاد الأخضر، ومنها المعرفة والقدرات والقيم والمواقف اللازمة للعيش في مجتمع مستدام وفعّال من حيث الموارد وتطويره ودعمه.
ونوّه سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما حققته المملكة العربية السعودية من تقدم كبير في تمكين الشباب في المجالات كافة، إذ تتميّز المملكة بتركيبتها السكانية الشابة، وتصل نسبة السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا إلى 63% من إجمالي عدد السعوديين.
وأوضح أن المملكة تراهن من خلال رؤية 2030 على شبابها، إذ أطلقت العديد من البرامج والمشاريع والمبادرات، لدعمهم وتأهيلهم وزيادة مشاركتهم في الاقتصاد، وجعلت تمكينهم وتوفير الفرص لهم إحدى أهم أولوياتها، لتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد "الهاجري" على ضرورة استمرار نهج المؤسسات العربية المعنية لدمج الشباب وتفعيل مهاراتهم والعمل على تحقيق طموحاتهم لمستقبل مشرق.