سفير الشباب العربي ينوّه بما حققته المملكة لتمكين الشباب في المجالات كافة

وقال "الهاجري"، في تصريح له اليوم بمناسبة يوم الشباب العالمي، إن "العالم بدأ في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وأصبح التحول نحو عالم مستدام بيئيًا وصديقًا للمناخ أمرًا بالغ الأهمية ليس فقط للاستجابة لأزمة المناخ العالمية، ولكن أيضًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".