"السديس" يبحث مع القيادات الدينية بالمسجد النبوي توفير بيئة تعبدية وإثراء تجربة القاصدين

عضدت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ مهام ومسار عمل وكالة المسجد النبوي؛ لخلق بيئة تكاملية متناغمة لمنظومة رئاسة الشؤون الدينية، ولتنسيق الجهود وتكريسها في إثراء تجربة الزائرين للمسجد النبوي دينيًا، وتهيئة الأجواء التعبدية، وتقديم أرقى الخِدمات والبرامج الدينية النوعية، وفق عمل مؤسَّسي مقنَّن مُحوكَم، بجودة وتميز وإبداع، متوافقةً مع الاستراتيجيات المستقبلية لرئاسة الشؤون الدينية.
وحث رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس خلال اجتماعه مع عددٍ من القيادات الدينية بوكالة المسجد النبوي؛ على ضرورة تكثيف الجهود، وتعميق التواصل والتنسيق بين رئاسة الشؤون الدينية ووكالة المسجد النبوي، في شتى الجوانب الدينية المتخصصة، بتعزيز المرتكزات المشتركة، والرؤى والأهداف، والرسالة والمضامين، وفق الاستراتيجيات المستقبلية للرئاسة؛ وذلك لتوفير بيئة آمنة تعبدية سليمة للزائرين، ولتمكينهم من أداء العبادات في سلاسة ويسر.
وشدد رئيس الشؤون الدينية على ضرورة مواكبة التطورات التقنية، والتطبيقات الذكية واستثمارهما استثمارًا أمثل، وتفعيل المبادرات الدينية والعلمية، والدعوية والتوعوية، والتوجيهية والإرشادية في المسجد النبوي؛ لتحقيق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة -رعاها الله-، مثمنًا ما تقدمه من جهود عظيمة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلاً الله أن يجعل تلكم الجهود في ميزان حسنات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وأن يجزيهما عن الإسلام والمسلمين خيرًا.