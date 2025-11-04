"زاتكا" تحصد جائزة أفضل مركز اتصال على مستوى العالم للمرة الثالثة على التوالي

وحققت "زاتكا" الجائزة الذهبية عن فئة أفضل مركز اتصال للحملات الخارجية على مستوى العالم كجهة وحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك نظير تميزها في تطبيق أفضل معايير الجودة المتبعة في تقديم الخدمات للمستفيدين بكفاءة وفاعلية في ثلاثة مجالات هي: الحملات الخارجية، مراكز الاتصال الحكومي، وخدمة العملاء؛ وجرت عملية التقييم عبر عدة مراحل وفق أعلى المعايير الدولية، ومن خلال محكمين وخبراء في مجال خدمة العملاء.