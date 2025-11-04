"زاتكا" تحصد جائزة أفضل مركز اتصال على مستوى العالم للمرة الثالثة على التوالي

حصدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" على جائزة أفضل مركز اتصال على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025 للمرة الثالثة على التوالي، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي لمركز الاتصال العالمي (Contact Center World) الذي أُقيم بالعاصمة اليونانية أثينا؛ لتكريم المنظمات الرائدة والمتميزة في خدمة العملاء، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والشركات حول العالم.
وحققت "زاتكا" الجائزة الذهبية عن فئة أفضل مركز اتصال للحملات الخارجية على مستوى العالم كجهة وحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك نظير تميزها في تطبيق أفضل معايير الجودة المتبعة في تقديم الخدمات للمستفيدين بكفاءة وفاعلية في ثلاثة مجالات هي: الحملات الخارجية، مراكز الاتصال الحكومي، وخدمة العملاء؛ وجرت عملية التقييم عبر عدة مراحل وفق أعلى المعايير الدولية، ومن خلال محكمين وخبراء في مجال خدمة العملاء.
ويأتي منح هذه الجائزة نظير تميز "زاتكا" في تطبيق أفضل الممارسات في خدمة العملاء بمختلف فئاتهم، وتتويجًا لجهودها في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة عبر جميع قنوات التواصل، وتقديم خدمات تتسم بالكفاءة والفاعلية، وتحقق متطلبات وتطلعات العملاء.