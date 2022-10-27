استغل نفوذه.. متحدث "نزاهة" يكشف تفاصيل عن فساد مدير الجامعة المعفى: اعترف

أوضح المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" أحمد الحسين أن الهيئة كشفت عن التجاوزات التي ارتكبها مدير جامعة الملك عبدالعزيز المعفى بأمر خادم الحرمين الشريفين، لتعاقدات في مجال الاستشارات واستغلال النفوذ الوظيفي باستخدام حسابات الجامعة البنكية لمصلحة شخصية، وذلك بناء على معلومات وردت لها وبدأت التحري والتحقق والمراجعة في حينه ومن خلال ذلك تكشفت التجاوزات.