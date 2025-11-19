"صباغ": مجمع الملك سلمان يُرسّخ ريادة المملكة في خدمة اللغة العربية

أعرب مدير مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في البوسنة والهرسك، الأستاذ محمد صباغ، عن تقديره العميق للجهود الكبيرة التي يبذلها مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في دعم ونشر اللغة العربية في البوسنة والهرسك، مشيدًا برعاية المملكة واهتمامها المتواصل بنشر اللغة العربية في مختلف أنحاء العالم.
جاء ذلك عقب اختتام المجمع الأسبوع الأول من فعاليات برنامجه العلمي "شهر اللغة العربية" في العاصمة سراييفو، والذي تضمن سلسلة من اللقاءات والندوات العلمية المتخصصة وورش العمل التدريبية، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تجسد اهتمام المملكة الكبير بتعزيز مكانة اللغة العربية وتعميق التواصل الثقافي والحضاري بين المملكة والبوسنة والهرسك.
وأشار "صباغ" إلى أهمية الدور الذي تؤديه هذه الأنشطة في خدمة الأكاديميين والباحثين وطلاب اللغة العربية، والمساهمة في رفع مستوى الكفاءة اللغوية والمهارات التدريسية لديهم، مبينًا أن الأثر الإيجابي لهذه الجهود ظهر بوضوح خلال الأسبوع الأول من البرنامج لما تميز به من تنوع في الفعاليات وعمق في الطرح العلمي.
ويُذكر أن برنامج "شهر اللغة العربية" يأتي ضمن جهود مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية لتعزيز الانتشار النوعي للغة العربية وخدمتها محليًا ودوليًا، ويتكامل مع خطط مكتب الندوة في البوسنة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ومن أبرزها برنامج الغمر اللغوي، الذي ساهم في تطوير مهارات الطلاب والباحثين في اللغة العربية.