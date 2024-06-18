أمير المدينة المنورة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام

رفع الأمير سلمان بن سلطان عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1445هـ.
وقال في برقية تهنئة بهذه المناسبة: أتشرف أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى عبارات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام ١٤٤٥هـ، والذي جاء نجاحه استمراراً للنجاحات التي تتحقق في كل عام بفضل الله ثم بفضل توجيهاتكم السديدة، وحرصكم البالغ على بذل كل ما من شأنه تسخير كافة الإمكانات، وتوفير أحدث التقنيات، ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء نسكهم في أمن وطمأنينة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات.
وأسأل المولى عز وجل أن يحفظكم ويجزل لمقامكم الكريم الأجر والمثوبة على ما تقدمونه للمسلمين من خدمات خيرة وأعمال جليلة، وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل قيادتكم الرشيدة، والله يحفظكم ويرعاكم ويديم عزكم سيدي.
كما رفع الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز, برقية تهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز, ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1445هـ.
وقال في برقية تهنئة بهذه المناسبة: يطيب لي أن أرفع لسموكم الكريم أسمى عبارات التهنئة والتبريكات بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام ١٤٤٥هـ، والذي كان متميزاً بفضل الله ثم بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة من مولاي خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم والمتمثلة في تسخير جميع الإمكانات ليتسنى لضيوف الرحمن أداء نسكهم في أمن وطمأنينة من خلال رفع كفاءة منظومة الخدمات التي تشترك في تقديمها جميع أجهزة الدولة.
وأسأل المولى عز وجل" أن يديم على هذه البلاد أمنها ورخاءها واستقرارها، وأن يوفق الجميع لخدمة الدين والوطن، والله يحفظكم ويرعاكم ويديم عزكم سيدي.