أمير المدينة المنورة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام

وقال في برقية تهنئة بهذه المناسبة: أتشرف أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى عبارات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام ١٤٤٥هـ، والذي جاء نجاحه استمراراً للنجاحات التي تتحقق في كل عام بفضل الله ثم بفضل توجيهاتكم السديدة، وحرصكم البالغ على بذل كل ما من شأنه تسخير كافة الإمكانات، وتوفير أحدث التقنيات، ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء نسكهم في أمن وطمأنينة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات.