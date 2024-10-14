مسؤوليتنا جميعاً.. سقوط عدد من المتسوّلين في قبضة رجال الأمن بصبيا جازان

وتحت عنوان "معاً نكافح التسوّل"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تمّ رصد وضبط شخصَيْن من الجنسية اليمنية يبيعان النباتات العطرية كغطاءٍ للتسوّل في الإشارات المرورية، كما تمّ ضبط امرأة من الجنسية ذاتها لتسوّلها بشكلٍ غير مباشر عبر بيع قوارير الماء أمام أحد المساجد.