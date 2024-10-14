مسؤوليتنا جميعاً.. سقوط عدد من المتسوّلين في قبضة رجال الأمن بصبيا جازان

واصلت الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة؛ لرصد وضبط المتسوّلين في الشوارع وأمام المحال التجارية والمساجد وبمواقف السيارات.
وأسفرت الجهود الأمنية في صبيا بمنطقة جازان، عن رصد وضبط شخصٍ من الجنسية اليمنية يمارس التسوّل بشكلٍ غير مباشر عبر غسل زجاج المركبات المتوقفة.
وتحت عنوان "معاً نكافح التسوّل"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تمّ رصد وضبط شخصَيْن من الجنسية اليمنية يبيعان النباتات العطرية كغطاءٍ للتسوّل في الإشارات المرورية، كما تمّ ضبط امرأة من الجنسية ذاتها لتسوّلها بشكلٍ غير مباشر عبر بيع قوارير الماء أمام أحد المساجد.
ونوّه الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن حالات التسوّل على الرقم 911 بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في جميع محافظات المملكة ومناطقها؛ مذكّراً بأن مكافحة التسوّل مسؤوليتنا جميعاً.