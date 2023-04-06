قبسات بلاغية.. "المتشابه اللفظي" في شواهد من القرآن الكريم

آيات وشواهد

قال "الخريصي": ومن الشواهد ما جاء في قول الله تعالى: {وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۖ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ} "السجدة:20"، وقول الله تعالى: {فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعاً وَلَا ضَراً وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ} "سبأ:42"، في الآية الأولى جاء الاسم الموصول المذكر "الذي"، وفي الآية الأخرى جاء الاسم الموصول المؤنث "التي"، على الرغم من تشابه الخاتمتين، فما السّر في ذلك؟ يقول الأستاذ الدكتور/فاضل السامرائي: "الخطاب في -سورة السجدة- موجّه للفاسقين و(الذي) يشير إلى العذاب نفسه، أما في سورة سبأ فالخطاب في هذه السورة موجّه إلى الكافرين، و(التي) مقصود بها النار نفسها؛ فالفاسق يمكن أن يكون مؤمناً ويمكن أن يكون كافراً، فهو لا يُكذّب بالنار إنما يُكذّب بالعذاب، أما الكافرون فهم يُكذّبون بالنار أصلاً، ولا ينكرون العذاب فقط، وإنما يُنكرون النار أصلاً".