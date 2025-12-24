الأكاديمية المالية وبنك STC يوقعان اتفاقية لتطوير المهارات وتعزيز الكفاءة المهنية

وقعت الأكاديمية المالية اتفاقية مع بنك STC لتقديم باقة متطورة من البرامج القيادية وورش العمل المتخصصة تستهدف تطوير مهارات منسوبي البنك وتعزيز كفاءاتهم المهنية. وقد مثّل الأكاديمية المالية في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي الأستاذ مانع آل خمسان، بينما مثّل البنك الرئيس التنفيذي الأستاذ محمد عبد العزيز الفريح.
وتشمل الاتفاقية التعاون تقييم الكفاءات المهنية عند الاحتياج، وتقديم دورات تدريبية بناء على مخرجات الاحتياجات التدريبية، والتدريب المصرفي الشامل في الجوانب التنظيمية والحوكمة على مستوى البنك، إلى جانب إعداد خطط التطوير الفردية للقادة الرئيسين في المستويات الإدارية، وتنظيم ورش عمل ومحاضرات وندوات يقدمها خبراء متخصصون، إضافة إلى إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لحديثي التخرج، وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية لموظفي الإمكانات العالية.
واوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع آل خمسان أن هذه الاتفاقية تجسد شراكة استراتيجية تهدف إلى بناء قيادات مصرفية أكثر جاهزية، وتعزيز كفاءة رأس المال البشري بما يواكب تحولات القطاع المالي. نركز في الأكاديمية المالية على تطوير حلول تدريبية نوعية، مرتبطة بالحوكمة والأداء وبناء القيادات، وبما يضمن أثراً مستداماً على مستوى الأفراد والمؤسسات، انسجاماً مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية السعودية 2030.
من جانبه بيَّن الرئيس التنفيذي بنك STC محمد الفريح أن هذا التعاون يمثل نقطة تحول استراتيجية تهدف إلى تعزيز مسارات الإعداد المهني المتخصص في القطاع المصرفي بالمملكة، والاستجابة الفعالة للتطورات المتسارعة ومتطلبات سوق العمل الحالية.
يُذكر أن الأكاديمية المالية جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والمساهمة في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية