الشتاء على الأبواب.. "كفاءة": السخانات الفورية أفضل من السخانات الكهربائية العادية

أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" أن الاعتماد على السخانات الفورية أفضل من استخدام السخانات الكهربائية العادية، مبينًا أنه يسخن المياه مباشرة عند الحاجة إلى استخدامها ولا يعتمد كالسخانات العادية على تخزين المياه لفترة طويلة والتي قد لا يتم استهلاكها ثم يعاد تسخينها عدة مرات، وذلك يعني استهلاكًا أكبر للطاقة من دون أي مبرر، وبذلك يعد السخان الفوري الأفضل في الحفاظ على الطاقة.
وبيّن المركز السعودي لكفاءة الطاقة في تعليمات حول السخانات مع دخول فصل الشتاء أنه يجب اختيار السعة المناسبة للسخان الكهربائي الملائمة لعدد أفراد العائلة والمناسبة للاحتياج، ويفضل تثبيت الحرارة على درجة 60 درجة مئوية.
وأضاف أنه من المهم فصل السخان عن مصدر الطاقة عند عدم استخدامه فترات طويلة بخاصة خلال فصل الصيف. ونصح المركز عند الشراء بالاطلاع على بطاقة كفاءة الطاقة واختيار السخانات ذات المستوى الأخضر.
وشدد المركز على استخدام تطبيق "تأكد" للتحقق من صحة المعلومات الواردة على البطاقة، كما شدد على ضرورة القيام بعمليات الصيانة الدورية للسخانات؛ لإبقائه يعمل بكفاءة لأطول وقت ممكن.