الشتاء على الأبواب.. "كفاءة": السخانات الفورية أفضل من السخانات الكهربائية العادية

أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" أن الاعتماد على السخانات الفورية أفضل من استخدام السخانات الكهربائية العادية، مبينًا أنه يسخن المياه مباشرة عند الحاجة إلى استخدامها ولا يعتمد كالسخانات العادية على تخزين المياه لفترة طويلة والتي قد لا يتم استهلاكها ثم يعاد تسخينها عدة مرات، وذلك يعني استهلاكًا أكبر للطاقة من دون أي مبرر، وبذلك يعد السخان الفوري الأفضل في الحفاظ على الطاقة.