وزير الداخلية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الأضحى ونجاح موسم الحج

سيدي.. أحيط النظر الكريم بما تحقق ولله الحمد من نجاح لموسم حج هذا العام بفضل الله، ثم بفضل دعمكم السخي ورعايتكم الكريمة وتوجيهاتكم الرشيدة، وتفاني أبنائكم رجال الأمن وكافة زملائهم من منسوبي القطاعات المدنية والعسكرية والأهلية المشاركين في أداء هذا الواجب العظيم المنتشرين في كافة مناطق الحج والطرق المؤدية لها الرعاية وخدمة ضيوف الرحمن، ومنع من تسوّل له نفسه من التأثير على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وفق خطط أمنية، ووقائية، وتنظيمية، متكاملة الإعداد و التنفيذ، وتسهيلات وخدمات ورعاية شاملة في مختلف الجوانب، كما تم تحقيق نقلة نوعية في تسهيل قدوم الحجاج من بلدانهم، وذلك من خلال منافذ الدخول المتقدمة بـ (7) دول ضمن مبادرة (طريق مكة)، وكذلك تفعيل المسارات الذكية وبوابات الدخول الإلكترونية في منافذ الدخول بالمملكة، وصولاً إلى تنقلهم بين المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة وأثناء توافدهم إلى الحرمين الشريفين باستخدام أحدث وسائل النقل الحديثة، وفي أجواء آمنة ومستقرة، وقد بلغ العدد الإجمالي لحجاج هذا العام (1.833.164) حاجاً تمكنوا جميعهم من الوقوف بمشعر عرفات في يوم الحج الأكبر في وقت قياسي، واستكملوا بعدها شعائر حجهم من المبيت بمشعر مزدلفة والانتقال إلى مشعر منى لرمي الجمرات والوصول إلى المسجد الحرام في حالة أمنية مستقرة وتحرك مروري انسيابي وفي أوضاع صحية خالية من الأمراض الوبائية، ولله الحمد، وقد كان كل ذلك بتوجيهات من مقامكم الكريم، وبمتابعة مستمرة من لدن سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظكما الله-.