إخلاء طبي لمواطنة من جورجيا للمملكة.. كانت تقضي شهر العسل وتعرضت لوعكة صحية

ذكر القائم بأعمال السفارة السعودية بجورجيا، عامر عمر لـ"سبق"، أن طائرة الإخلاء الطبي السعودي وصلت إلى مدينة تبليسي في جورجيا؛ لنقل المواطنة السعودية إلى أرض الوطن.
وأوضح أن هذا التحرك جاء إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبمتابعة وزير الخارجية، انطلاقًا من الحرص الدائم على أبناء الشعب، متمنيًا للمريضة الشفاء العاجل.
وكان الإخلاء الطبي الجوي السعودي قد نقل مريضة سعودية إلى أرض الوطن بعد تعرَّضها لإعياء شديد ووعكة صحية أثناء وجودها في العاصمة الجورجية مع زوجها لقضاء شهر العسل فيها.
ووصل الإخلاء الطبي الجوي السعودي لمدينة تبليسي في جورجيا لنقل الحالة، وذلك بعد تعرُّضها لوعكة صحية وإعياء شديد أثناء وجودها مع زوجها في جورجيا، حيث تم نقلها واستكمال علاجها في مستشفيات السعودية.