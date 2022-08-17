إخلاء طبي لمواطنة من جورجيا للمملكة.. كانت تقضي شهر العسل وتعرضت لوعكة صحية

وأوضح أن هذا التحرك جاء إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبمتابعة وزير الخارجية، انطلاقًا من الحرص الدائم على أبناء الشعب، متمنيًا للمريضة الشفاء العاجل.