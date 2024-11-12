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"الزعاق": الأمطار مصدر المياه بالجزيرة العربية بشكل مباشر في الأودية وغير مباشر بالآبار
قال من حبنا للأمطار جعلناها من أنواع التحايا فنقول: "مرحبًا هيل عدى السيل"
قال الدكتور خالد الزعاق، مقدم فقرة تقويم على قناة العربية، إن مصادر المياه في الجزيرة العربية هي الأمطار، التي تكون بشكل مباشر عن طريق الأودية والقيعان والسدود، أو بشكل غير مباشر عن طريق الآبار.
وتفصيلاً، أوضح "الزعاق" أن مصادر المياه في بلادنا الصحراوية هي الأمطار، وهي المغذي الرئيسي للآبار. ففي أول دخول موسم الأمطار تشق السُّحب طريقها طوال موسم الأمطار، وكل سنة لها طريق.
وأضاف: من حبنا للأمطار جعلناها من أنواع التحايا فنقول: "مرحبا تراحيب المطر، مرحبًا هيل عدى السيل"؛ فالمطر والمياه حياتنا.