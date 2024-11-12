"الزعاق": الأمطار مصدر المياه بالجزيرة العربية بشكل مباشر في الأودية وغير مباشر بالآبار

قال الدكتور خالد الزعاق، مقدم فقرة تقويم على قناة العربية، إن مصادر المياه في الجزيرة العربية هي الأمطار، التي تكون بشكل مباشر عن طريق الأودية والقيعان والسدود، أو بشكل غير مباشر عن طريق الآبار.