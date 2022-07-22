ضبط 24 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 24 مخالفًا لنظام البيئة، 14 مواطنًا، و8 مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيمين من الجنسيتين الهندية واليمنية، ارتكبوا مخالفات رعي 730 متنًا من الإبل، و300 رأس من الأغنام، في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.