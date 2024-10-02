"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة وسيول ورياح شديدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والعرضيات. وتشهد أمطارًا خفيفة على الطائف، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ20 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة. وتشهد أمطارًا خفيفة على الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل. وتشهد أمطارًا خفيفة على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة والبرك والقحمة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ20 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب. وتشهد أمطارًا خفيفة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد وجازان والدرب وبيش، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس. *