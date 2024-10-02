"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة وسيول ورياح شديدة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والعرضيات. وتشهد أمطارًا خفيفة على الطائف، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ20 من مساء الخميس.