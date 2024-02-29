"الغذاء والدواء": مخالفة منشأة ببريدة لتصرفها في مستلزمات طبية قبل استكمال إجراءات الفسح

ووفقاً لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية ولائحته التنفيذية فإن العقوبات المترتبة على الضبطية تصل إلى خمسة ملايين ريال بالإضافة إلى إغلاق المنشاة مؤقتًا لمدة تصل إلى 180 يوماً و/أو منع المخالف من ممارسة أي عمل يتعلق بالأجهزة أو المستلزمات الطبية لمدة تصل إلى (180) يوماً و/أو إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية و/أو تعليق الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز عام و/أو إلغاء ترخيص المنشأة.

ودعت "الهيئة" إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني".