"الهيئات" تستعرض نظامَ إدارة المحتوى الرقمي بمؤتمر الحج والعمرة

عرضت الرئاسةُ العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جناحها بمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بنسخته الثالثة؛ نظامَ "إدارة المحتوى الرقمي"، الذي يهدف إلى ربط الشاشات التوعوية المرئية في فروع الرئاسة العامة ومراكزها بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، بإدارة مركزية للمحتوى.
ويتيح نظامُ "إدارة المحتوى الرقمي" تقديمَ الطرفية مع الجهات الشريكة لتفعيل الشراكات في بثّ محتوى الرئاسة الرقمي التوعوي بطريقة سهلة ومُيسَّرة.
وتقدم الرئاسةُ العامة من خلال الشاشات محتوى متميزًا يعرض رسائل الرئاسة وحملاتها وبرامجها التوعوية، بصورة تتيح سرعةَ وصول المعلومة وأهدافها للمستفيد؛ توافقًا مع أهداف الرئاسة العامة وفق اختصاصاتها ومهماتها، وبما يحقّق تطلعات ولاة الأمر.
يُذكَر أنّ جناح الرئاسة العامة في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بنسخته الثالثة، استقبل عددًا من الوزراء والسفراء ومسؤولي بعثات الحج.