"الهيئات" تستعرض نظامَ إدارة المحتوى الرقمي بمؤتمر الحج والعمرة

عرضت الرئاسةُ العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جناحها بمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بنسخته الثالثة؛ نظامَ "إدارة المحتوى الرقمي"، الذي يهدف إلى ربط الشاشات التوعوية المرئية في فروع الرئاسة العامة ومراكزها بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، بإدارة مركزية للمحتوى.