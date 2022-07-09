"إبراهيم" الفلبيني يهدي والدته للإسلام بعد رؤيتها المشاعر المقدسة

بعد محاولات عديدة باءت جميعها بالفشل؛ تمكّن الشاب المسلم إبراهيم سارج من إقناع والدته باعتناق الإسلام ونطقها الشهادتين عبر الجوال في المشاعر المقدسة، وذلك بعد رؤيتها الحج والحجاج.
وقال الشاب: استمرّت دعوتي لوالدتي للإسلام لمدة 4 سنوات؛ حيث كانت ترفضها وتطردني، ولا تقبل سماعي، وفي إحدى المرات تقدمت بشكوى إلى شقيقي الذي طلب مني عدم التحدث معها، ولكنني لم أتوقف عن محاولتي إقناعها بالإسلام، حيث كنت أرسل لها مقاطع فيديو كثيرة تتحدث عن الإسلام والجنة والرسول الكريم.
وأضاف: عندما قررت هذا العام المجيء للحج جاءت لي فكرة أن أقوم بإرسال بعض الصور للمسلمين في منى والمشاعر، ونقلت لها صورًا متعددة من بينها صور للباس الإحرام، وأخذت تسألني عن ذلك.
وأردف "إبراهيم": بعد نقاش طال ساعات من الحديث المباشر معها عبر الفيديو اقتنعت وطلبت أن تُسلم، فتوجهت لأحد المشايخ وتم تعليمها ماذا ينبغي عليها أن تفعل، والحمد لله نطقت الشهادتين وأسلمت، ووعدتها بأن أحضرها للحج في العام القادم.