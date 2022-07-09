"إبراهيم" الفلبيني يهدي والدته للإسلام بعد رؤيتها المشاعر المقدسة

وقال الشاب: استمرّت دعوتي لوالدتي للإسلام لمدة 4 سنوات؛ حيث كانت ترفضها وتطردني، ولا تقبل سماعي، وفي إحدى المرات تقدمت بشكوى إلى شقيقي الذي طلب مني عدم التحدث معها، ولكنني لم أتوقف عن محاولتي إقناعها بالإسلام، حيث كنت أرسل لها مقاطع فيديو كثيرة تتحدث عن الإسلام والجنة والرسول الكريم.