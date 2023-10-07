"الوطنية للإسكان" تستعرض حلولها الرقمية التي صنعت التحوّل في القطاع العقاري

واستعرضت "الوطنية للإسكان" -عبر جناحها الذي شاركت فيه مع شركائها في الهيئة العامة للعقار، والسجل العقاري- حلولها الرقمية والمنصات الحكومية التي تطورها وتشغلها، ومشاريعها العقارية الكبرى، بوصفها قائدة التطوير في القطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية، كما شاركت في عدد من الاجتماعات مع الجهات الألمانية المعنية بالقطاع العقاري، لنقل تجربتها، والاستفادة من تجربتهم في هذا الإطار.