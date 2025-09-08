محافظ الأحساء يزور كليات الأولى بالأحساء

وأشاد سموّه بما شاهده من تكامل بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي، مشيرًا إلى أن الدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة الرشيدة - أيدها الله - يمثل دافعًا مهمًا للاستمرار في تطوير منظومة التعليم الجامعي.