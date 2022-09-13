محليات

رئيس "جامعة جدة" يشكر القيادة على تفويضه بالتباحث مع مركز مارشال الأمريكي

بهدف توفير إطار عام للتعاون المشترك في إدارة سلسلة الإمداد واللوجستيات
رئيس "جامعة جدة" يشكر القيادة على تفويضه بالتباحث مع مركز مارشال الأمريكي
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رفع رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، الشكر والعرفان والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – على موافقة مجلس الوزراء بتفويض رئيس جامعة جدة أو من ينيبه، بالتباحث مع مركز مارشال بجامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتهدف المذكرة إلى توفير إطار عام للتعاون المشترك بين الطرفين في مجال "إدارة سلسلة الإمداد واللوجستيات"، وتعزيز الروابط التعليمية والبحثية والاستشارية والأنشطة والمشروعات المرتبطة باللوجستيات وإدارة سلسلة الإمداد.

الولايات المتحدة الأمريكية
خادم الحرمين الشريفين
الأمير محمد بن سلمان
مجلس الوزراء
الملك سلمان بن عبدالعزيز
رئيس جامعة جدة
عدنان الحميدان
ولي العهد
مركز مارشال
جامعة جنوب كاليفورنيا

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