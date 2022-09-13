رئيس "جامعة جدة" يشكر القيادة على تفويضه بالتباحث مع مركز مارشال الأمريكي

رفع رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، الشكر والعرفان والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – على موافقة مجلس الوزراء بتفويض رئيس جامعة جدة أو من ينيبه، بالتباحث مع مركز مارشال بجامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.